Российские силы закрепились на заводе АЗОМ в Артемовске

Сейчас союзные силы успешно наступают дальше вглубь промзоны.
Также врио главы региона рассказал об общей ситуации в Артемовске.
«Штурмовые отряды “Вагнера” продолжают продвигаться к центру города, при этом выбивая противника на северном и южном направлениях», — уточнил Пушилин.
Во вторник в офисе президента Украины сообщили, что после заседания Ставки Верховного главнокомандующего было принято решение продолжать удерживать Артемовск. При этом главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный назвал оборону города ключевым элементом в удержании республикой всего фронта.
В понедельник командующий украинскими Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что ситуация на линии боевого соприкосновения в районе Артемовска «остается сложной».
По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к Артемовску, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет подвоз боекомплекта и личного состава украинских войск. Снабжение гарнизона ВСУ идет через город Часов Яр.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.