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16:17 (мск), источник: © РИА Новости

Российские силы закрепились на заводе АЗОМ в Артемовске

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Российским подразделениям удалось закрепиться в зданиях на территории завода «Востокмаш», который расположен в северной части Артемовского завода по обработке цветных металлов (АЗОМ), заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

Сейчас союзные силы успешно наступают дальше вглубь промзоны.

Также врио главы региона рассказал об общей ситуации в Артемовске.

«Штурмовые отряды “Вагнера” продолжают продвигаться к центру города, при этом выбивая противника на северном и южном направлениях», — уточнил Пушилин.

Во вторник в офисе президента Украины сообщили, что после заседания Ставки Верховного главнокомандующего было принято решение продолжать удерживать Артемовск. При этом главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный назвал оборону города ключевым элементом в удержании республикой всего фронта.

В понедельник командующий украинскими Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что ситуация на линии боевого соприкосновения в районе Артемовска «остается сложной».

По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к Артемовску, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет подвоз боекомплекта и личного состава украинских войск. Снабжение гарнизона ВСУ идет через город Часов Яр.

Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.

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