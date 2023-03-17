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Спецоперация на Украине
18:24 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости недели

Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест самых важных и ярких событий недели.

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Минобороны РФ рассказало об инциденте с американским дроном

В ведомстве заявили, что американский беспилотник MQ-9 упал в Черное море из-за собственного резкого маневрирования, российские истребители с ним в контакт не вступали.

Шойгу представил к наградам летчиков после инцидента с MQ-9

Министр обороны России представил к государственным наградам пилотов Су-27, предотвративших нарушение границ района спецоперации американским беспилотником MQ-9 Reaper.

В Госдуму внесен законопроект о повышении призывного возраста

Он предполагает переходный период до 2026 года.

Байден экстренно обратился к американцам после краха банков

Финансовой системе США ничего не угрожает, заявил президент США в своем обращении к нации в связи с крахом SVB и Signature Bank.

В МИД России сообщили о продлении зерновой сделки

«Зерновая сделка» продлена на 60 дней, подтвержден ее пакетный характер с условием, чтобы все обещания, данные российской стороне, были выполнены.

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