18:24 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости недели
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В ведомстве заявили, что американский беспилотник MQ-9 упал в Черное море из-за собственного резкого маневрирования, российские истребители с ним в контакт не вступали.
Министр обороны России представил к государственным наградам пилотов Су-27, предотвративших нарушение границ района спецоперации американским беспилотником MQ-9 Reaper.
Он предполагает переходный период до 2026 года.
Финансовой системе США ничего не угрожает, заявил президент США в своем обращении к нации в связи с крахом SVB и Signature Bank.
«Зерновая сделка» продлена на 60 дней, подтвержден ее пакетный характер с условием, чтобы все обещания, данные российской стороне, были выполнены.