В Минобороны раскрыли потери ВСУ на донецком направлении

Как уточнили в ведомстве, атака была проведена при поддержке артиллерии и авиации. В результате ударов российских военных ВСУ также лишились гаубицы Д-30, двух боевых машин РСЗО «Ураган», двух боевых бронированных машин и двух автомобилей.
Днем ранее, 17 марта, сообщалось, что Вооруженные силы России уничтожили до 135 украинских военных на донецком направлении. Также удар был нанесен по складу боеприпасов 53-й механизированной бригады.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России началась частичная мобилизация — 28 октября было объявлено о ее завершении.