Хуснуллин заявил, что военные уже начали использовать аэропорт Мариуполя

«В конце 2023 года будем реконструировать [здание аэропорта], уже планируем, что будет полноценным аэропортом с возможностью летать во все города России и за рубеж. Мы поставили его на 2025 год. Сейчас ближайший аэропорт у нас в Ростове и Таганроге, 150 км. Пока используем как военный, для военных целей», — сказал вице-премьер, видеокадры рабочей поездки президента России в Мариуполь были распространены в воскресенье.
Хуснуллин подчеркнул, что, несмотря на достаточно сильное разрушение здания аэропорта в результате активных обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, взлетно-посадочная полоса более-менее сохранилась.
Как сообщал ТАСС врио главы ДНР Денис Пушилин, новый аэропорт Мариуполя появится на месте старого, строительство запланировано на 2023 год. На данный момент, по его словам, идет разминирование территории. В июле заместитель председателя правительства ДНР Евгений Солнцев сообщал ТАСС, что аэропорт Мариуполя станет военно-гражданским, его восстановят в ближайшие три года. В Минтрансе ДНР позже заявили, что аэропорт после восстановления и открытия будет принимать те же самолеты, что и до закрытия в 2014 году.
Мариуполь — самый большой город на побережье Азовского моря, один из ключевых центров металлургии Донбасса и крупный морской порт. Бои за него начались 25 февраля 2022 года. 21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину об освобождении города российскими Вооруженными силами и силами Народной милиции ДНР.