Войска России сорвали попытку атаки и три ротации ВСУ на купянском направлении

«В течение дня на купянском направлении артиллерией группировки войск “Запад” сорвана попытка противника провести атаку позиций наших войск в районе населенного пункта Гряниковка, в результате чего он вынужден был отойти на ранее занимаемые позиции», — сообщил Зыбинский.
По словам начальника пресс-центра группировки, на участке обороны 6-й общевойсковой армии расчеты орудий «Гиацинт» и самоходных артиллерийских установок «Акация» мотострелковых подразделений уничтожили три диверсионно-разведывательные группы противника из состава 14-й отдельной механизированной бригады в районе населенных пунктов Гряниковка, Ольшана, Першотравневое. «В полосе обороны 1-й танковой армии подразделения объединения вскрыли и уничтожили диверсионно-разведывательную группу из состава 92-й отдельной механизированной бригады в районе населенного пункта Стельмаховка, а также сорвали три ротации подразделений ВСУ на передовых позициях в районе населенных пунктов Котляровка, Стельмаховка», — отметил он.
Зыбинский добавил, что расчет переносного зенитно-ракетного комплекса «Верба» уничтожил один беспилотный летательный аппарат «Лелека-100».