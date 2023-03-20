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12:34 (мск), источник: © РИА Новости

ВСУ готовят армию БПЛА для удара по Запорожской области, заявил Рогов

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар — РИА Новости. Украинские войска готовят «армию дронов-камикадзе» для массированного удара по Запорожской области, сообщил РИА Новости в понедельник председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Украинские боевики за последние дни предприняли несколько попыток разведок боем на запорожском участке фронта. Все говорит об их подготовке к весеннему наступлению и прощупыванию нашей линии обороны. Украинская сторона готовит армию дронов-камикадзе для нанесения массированного удара по нашим позициям в Запорожской области. Косвенным подтверждением подготовки к наступлению является также экономия украинскими боевиками ракет HIMARS и другого высокоточного оружия», — сказал Рогов.

По его словам, российским военным известно о планах противника.

Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр — город Запорожье.

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