ВСУ готовят армию БПЛА для удара по Запорожской области, заявил Рогов

«Украинские боевики за последние дни предприняли несколько попыток разведок боем на запорожском участке фронта. Все говорит об их подготовке к весеннему наступлению и прощупыванию нашей линии обороны. Украинская сторона готовит армию дронов-камикадзе для нанесения массированного удара по нашим позициям в Запорожской области. Косвенным подтверждением подготовки к наступлению является также экономия украинскими боевиками ракет HIMARS и другого высокоточного оружия», — сказал Рогов.
По его словам, российским военным известно о планах противника.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр — город Запорожье.