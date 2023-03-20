Представлены доказательства вулканической активности Венеры Таким образом, вторая планета от Солнца оказалась третьим телом в Солнечной системе (после Земли и спутника Юпитера Ио), извергающим магму
Фоторепортажи
20В Бразилии начался сезон карнавалов
6В Японии сакура зацвела раньше срока
15:01 (мск), источник: © РИА Новости

Киев применяет новые виды пыток к пленным, заявила омбудсмен ДНР

ДОНЕЦК, 20 мар — РИА Новости. Украинские силовики изобретают все новые виды пыток для российских военнопленных, заявила РИА Новости в понедельник омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Становится еще хуже. Это стало еще более изощренным, к сожалению. Речь о новой партии наших вырученных ребят», — рассказала собеседница агентства.

По ее словам, у Украины «все новые виды пыток» и информацию о них власти ДНР передадут в Следственный комитет. Все это, как утверждает Морозова, «ляжет в одно большое уголовное дело против Украины».

«Виновные понесут наказание. Наши ребята молодцы в любом случае. Они держатся. Они не падают духом. Их не сломали», — добавила она.

Власти ДНР ранее неоднократно сообщали о пытках российских военных в украинском плену и многочисленных нарушениях Женевской конвенции. Освобожденные жаловались на жестокие побои, выбитые зубы, сломанные кости и различные издевательства типа лишения сна на десять дней и избиений с мусорным пакетом на голове.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Медведев предупредил о последствиях решения МУС об 'аресте' Путина
Варшава назвала условие начала войны с Россией
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта