Киев применяет новые виды пыток к пленным, заявила омбудсмен ДНР

«Становится еще хуже. Это стало еще более изощренным, к сожалению. Речь о новой партии наших вырученных ребят», — рассказала собеседница агентства.
По ее словам, у Украины «все новые виды пыток» и информацию о них власти ДНР передадут в Следственный комитет. Все это, как утверждает Морозова, «ляжет в одно большое уголовное дело против Украины».
«Виновные понесут наказание. Наши ребята молодцы в любом случае. Они держатся. Они не падают духом. Их не сломали», — добавила она.
Власти ДНР ранее неоднократно сообщали о пытках российских военных в украинском плену и многочисленных нарушениях Женевской конвенции. Освобожденные жаловались на жестокие побои, выбитые зубы, сломанные кости и различные издевательства типа лишения сна на десять дней и избиений с мусорным пакетом на голове.