Основатель группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов провалился под лед

Известно, что знакомые с раннего утра пытаются связаться с Свиргуновым, но он не берет трубку.
По данным СМИ, в ночь на 20 марта группа людей вышла на непрочный лед и провалилась под воду. Предположительно, четыре человека погибли, одной девушке удалось спастись, а троих человек, включая 34-летнего Свиргунова, ищут.
Официальных комментариев об инциденте от правоохранителей пока нет. Со стороны друзей о случившемся высказался ярославский предприниматель Андрей Алексеев. «Дима Свиргунов — мой давний друг, один из основателей популярнейшего российского электронного проекта Cream Soda (“Плачу на техно”, “Никаких больше вечеринок” и не только)», — сообщает Алексеев. По его словам, Свиргунов купил дом в Диево-Городище в период пандемии и часто приезжал в этот дом с друзьями на отдых.