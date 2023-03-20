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14:23 (мск), источник: Газета.Ру

Основатель группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов провалился под лед

Основатель российской поп-группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов мог утонуть под Ярославлем. Как сообщает Telegram-канал «Кооператив», музыкант мог провалиться под лед.

Источник: Газета.Ру

Известно, что знакомые с раннего утра пытаются связаться с Свиргуновым, но он не берет трубку.

По данным СМИ, в ночь на 20 марта группа людей вышла на непрочный лед и провалилась под воду. Предположительно, четыре человека погибли, одной девушке удалось спастись, а троих человек, включая 34-летнего Свиргунова, ищут.

Официальных комментариев об инциденте от правоохранителей пока нет. Со стороны друзей о случившемся высказался ярославский предприниматель Андрей Алексеев. «Дима Свиргунов — мой давний друг, один из основателей популярнейшего российского электронного проекта Cream Soda (“Плачу на техно”, “Никаких больше вечеринок” и не только)», — сообщает Алексеев. По его словам, Свиргунов купил дом в Диево-Городище в период пандемии и часто приезжал в этот дом с друзьями на отдых.

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