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16:28 (мск), источник: Lenta.Ru

Тело основателя группы Cream Soda обнаружили в Волге

По предварительным данным, тело основателя группы Ceam Soda Дмитрия Свиргунова обнаружили в Волге. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Источник: dimanova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

По данным портала, в ближайшее время начнется процесс опознания 34-летнего музыканта.

О пропаже основателя Cream Soda стало известно 20 марта. Сообщалось, что компания из десяти человек гуляла по льду в селе Диево-Городище. Пять человек провалились под лед, но выбраться смогли лишь двое — 27-летний Аристарх Ухтомский и Валерия Дерман. Мужчина скончался в машине скорой помощи. Трое — Дмитрий Свиргунов, его брат Роман Свиргунов, а также друг Георгий Киселев — числились пропавшими без вести.

Поиски оставшихся пропавших продолжаются.

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