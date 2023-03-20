Пригожин заявил, что российские силы контролируют 70% Артемовска

Об этом говорится в письме основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина на имя министра обороны РФ Сергея Шойгу, опубликованном в понедельник в Telegram-канале пресс-службы Пригожина.
«В настоящее время подразделения ЧВК “Вагнер” контролируют около 70% н. п. Бахмут и продолжают наступление для его полного освобождения», — заявил Пригожин.
«По имеющейся информации, в конце марта — начале апреля противник планирует начать широкомасштабное наступление и нанести фланговые рассекающие удары с целью отрезать подразделение ЧВК “Вагнер” от основных сил ВС РФ», — отмечается в письме.