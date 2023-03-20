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18:41 (мск), источник: ТАСС

Пригожин заявил, что российские силы контролируют 70% Артемовска

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Российские силы контролируют около 70% Артемовска (украинское название — Бахмут), однако Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют широкомасштабное наступление.

Спецоперация на Украине

Об этом говорится в письме основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина на имя министра обороны РФ Сергея Шойгу, опубликованном в понедельник в Telegram-канале пресс-службы Пригожина.

«В настоящее время подразделения ЧВК “Вагнер” контролируют около 70% н. п. Бахмут и продолжают наступление для его полного освобождения», — заявил Пригожин.

«По имеющейся информации, в конце марта — начале апреля противник планирует начать широкомасштабное наступление и нанести фланговые рассекающие удары с целью отрезать подразделение ЧВК “Вагнер” от основных сил ВС РФ», — отмечается в письме.

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