Суд в Италии одобрил экстрадицию Артема Усса в США

«Суд одобрил экстрадицию по двум из четырех пунктов обвинения. В течение 15 дней мы подадим апелляцию в кассационный суд», — сообщил во вторник корреспонденту ТАСС один из адвокатов российского гражданина, сына губернатора Красноярского края Александра Усса.
Усс был задержан 17 октября в аэропорту Милана Мальпенса. До сих пор Усс находился под домашним арестом.
25 октября прошлого года генеральная прокуратура Милана на основании изучения материалов дела, переданных американской стороной, сформулировала обвинительный акт для экстрадиции. Усс на данном заседании, по информации агентства ANSA, дал показания, указав, что последний раз был в США, когда ему было 14 лет. Ранее власти США предъявили обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег пятерым гражданам РФ, а также двум нефтетрейдерам из Венесуэлы. Как следует из заявления Министерства юстиции США, обвинения по 12 пунктам предъявлены россиянам Юрию Орехову, Артему Уссу, Светлане Кузургашевой, Тимофею Телегину и Сергею Тулякову, а также Хуану Фернандо Серрано Понсе и Хуану Карлосу Сото. По мнению прокуратуры штата Нью-Йорк, обвиняемые «участвовали в схеме по незаконному получению военных технологий США и находящейся под санкциями венесуэльской нефти». В случае признания виновными обвиняемым грозят длительные сроки заключения.
Российский суд также объявил Усса в международный розыск в рамках уголовного дела о легализации денежных средств в особо крупном размере, Россия также потребовала его выдачи. Как сообщалось, ранее сам российский гражданин не дал свое согласие на высылку в США, но выразил согласие на экстрадицию в РФ. Последнее заседание по этому делу состоялось три недели назад. Теперь ожидается рассмотрение апелляции в Кассационном суде.
Окончательное решение об экстрадиции принимает министр юстиции, она осуществляется после подписи им соответствующего документа. Иногда решение может не совпадать с вердиктом суда.
Адвокаты россиянина предполагают, что заинтересованность США продиктована тем, что Усс является сыном губернатора Красноярского края.
Как предположил знакомый с делом источник, впоследствии американская сторона может попытаться использовать Усса при обмене заключенными с РФ.