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14:23 (мск), источник: © РИА Новости

Российские силы практически блокировали Артемовск

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Российские военные практически блокировали Артемовск, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 1».

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

«Украинский гарнизон в Артемовске насчитывает порядка десяти тысяч человек», — добавил он.

При этом Гагин отметил, что в Часовом Яре, откуда ВСУ пытаются контратаковать город, Киев сформировал «достаточно серьезную группировку».

«Это тоже несколько тысяч, возможно, это десятки тысяч (бойцов ВСУ. — Прим. ред.)», — уточнил советник врио главы ДНР.

Но он подчеркнул, что собранных Киевом сил недостаточно для контрнаступления. ВСУ не хватает численности войск для формирования ударных частей и бронегрупп, чтобы попробовать «качественно ударить и разрезать наши территории», объяснил Гагин. А у российских военных, в свою очередь, есть силы и средства, которыми они встретят противника в случае контратаки, добавил советник врио главы ДНР.

В пятницу Гагин сообщал, что все подъездные дороги в Артемовск контролируются российской артиллерией. Союзные силы освободили около 70 процентов города.

Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. Уже более полугода за город идут ожесточенные бои. Снабжение группировки противника в Артемовске, которая находится в оперативном окружении, идет через город Часов Яр.

По последним данным, российские войска перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет подвоз боекомплектов и пополнения для ВСУ.

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