Сторож сельхозпредприятия погиб от обстрела села в Белгородской области

По его словам, основная часть снарядов упала на территории сельскохозяйственного предприятия. Погибший работал на нем сторожем. Гладков выразил соболезнования его родным и близким.
В селе осколки снарядов повредили три частных домовладения — выбиты окна и посечены фасады. Также повреждены линии электро- и газоснабжения. На месте работают оперативные службы для устранения последствий.
В Белгородской области из-за регулярных обстрелов действуют режимы желтого уровня террористической опасности и среднего уровня реагирования. На границе с Украиной закончено возведение оборонительной засечной черты.