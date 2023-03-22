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13:36 (мск), источник: Коммерсантъ

Сторож сельхозпредприятия погиб от обстрела села в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале о гибели мужчины в результате обстрела села Борисовка в Волоконовском районе.

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Источник: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По его словам, основная часть снарядов упала на территории сельскохозяйственного предприятия. Погибший работал на нем сторожем. Гладков выразил соболезнования его родным и близким.

В селе осколки снарядов повредили три частных домовладения — выбиты окна и посечены фасады. Также повреждены линии электро- и газоснабжения. На месте работают оперативные службы для устранения последствий.

В Белгородской области из-за регулярных обстрелов действуют режимы желтого уровня террористической опасности и среднего уровня реагирования. На границе с Украиной закончено возведение оборонительной засечной черты.

Сергей Толмачев, Воронеж

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