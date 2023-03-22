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15:28 (мск), источник: © РИА Новости

В городе Запорожье прогремела серия взрывов

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар — РИА Новости. В городе Запорожье, подконтрольном украинским войскам, прозвучала серия взрывов, в том числе в районе острова Хортица, сообщил РИА Новости председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Спецоперация на Украине

Ранее в среду о взрывах в Запорожье сообщали украинские СМИ.

«В городе Запорожье на протяжении получаса прозвучала серия взрывов, в том числе в районе острова Хортица», — сказал РИА Новости Рогов.

По его словам, поступают сведения о падении украинской ракеты ПВО на девятиэтажный дом.

«В результате преступной работы украинской ПВО над городом была сбита ракета, которая летела по военным объектам. Обе ракеты упали на девятиэтажный дом. Произошло его обрушение. Велика вероятность большого количества жертв среди гражданского населения», — сказал Рогов.

Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр — город Запорожье.

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