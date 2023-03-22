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18:08 (мск), источник: Московский комсомолец

Ветер опрокинул корабль сооснователя Microsoft Пола Аллена

В доках эдинбургского порта сильный ветер опрокинул принадлежавшее ранее соучредителю Microsoft, миллиардеру Полу Аллену судно RV Petrel.

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6
фотографий

Сообщают о двух пропавших без вести и десяти пострадавших. Однако власти опасаются, не стало бы это число больше — на борту по общим подсчетам могло находиться около полусотни человек. Daily Mail называет корабль огромным, хотя он достигает в длину только неполных 80 метров.

Пока граждан просят не рваться в эту часть порта, чтобы не мешать работе экстренных служб.

Во время загрузки произошла ошибка.

Судно, завалившееся на бок, применялось для исследования мест исторических кораблекрушений.

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