18:08 (мск), источник: Московский комсомолец
Ветер опрокинул корабль сооснователя Microsoft Пола Аллена
В доках эдинбургского порта сильный ветер опрокинул принадлежавшее ранее соучредителю Microsoft, миллиардеру Полу Аллену судно RV Petrel.
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Сообщают о двух пропавших без вести и десяти пострадавших. Однако власти опасаются, не стало бы это число больше — на борту по общим подсчетам могло находиться около полусотни человек. Daily Mail называет корабль огромным, хотя он достигает в длину только неполных 80 метров.
Пока граждан просят не рваться в эту часть порта, чтобы не мешать работе экстренных служб.
Судно, завалившееся на бок, применялось для исследования мест исторических кораблекрушений.