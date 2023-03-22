Российские летчики рассказали, как перехватывали американский Reaper

Военный уточнил, что вместе с сослуживцами нес дежурство по противовоздушной обороне. Получив команду на вылет, два экипажа поднялись в воздух для перехвата дрона, двигавшегося с целью нарушения российской границы.
«После вылета сблизились с этим летательным аппаратом, произвели опознавание его и выполняли маневры по принуждению его к отказу от выполнения своей задачи», — рассказал Вавилов.
В свою очередь, майор Сергей Попов подчеркнул, что летчики не применяли оружие и не вступали в контакт с MQ-9.
Как сообщило Минобороны, инцидент с беспилотником MQ-9 Reaper произошел утром 14 марта в районе Крыма. Американский дрон с выключенными транспондерами летел в направлении России, нарушив границы района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции. После обнаружения беспилотника в воздух поднялись российские истребители из состава дежурных сил противовоздушной обороны.
Дрон перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду из-за резкого маневрирования. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в Минобороны.
Власти США утверждают, что аппарат упал после того, как его винт, расположенный в кормовой части корпуса, протаранил российский истребитель.
Министр обороны Сергей Шойгу 15 марта в телефонном разговоре с американским коллегой Ллойдом Остином, помимо прочего, заявил, что полеты американских стратегических беспилотников Global Hawk у побережья Крыма носят провокационный характер. По его словам, это создает предпосылки для эскалации обстановки в Черноморской зоне. Шойгу также отметил, что причиной инцидента с Reaper стали действия США по несоблюдению заявленной Россией зоны ограничения полетов.