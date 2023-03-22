В Подмосковье госпитализирован пациент с подозрением на сибирскую язву

«Специалистами управления незамедлительно начато эпидрасследование. …Ранее опубликованная в СМИ и социальных сетях информация о том, что заболевший успел покинуть столичный регион и был госпитализирован только по возвращении в Республику Чувашия, не соответствует действительности», — говорится в пресс-релизе Роспотребнадзора.
15 марта глава Чувашской Республики Олег Николаев сообщил, что в Цивильском муниципальном округе два местных жителя заразились сибирской язвой. Они госпитализированы в больничный стационар. Минздрав оценил их состояние как средней степени тяжести. Управление Роспотребнадзора по Чувашии позднее уточнило, что причиной заражения стал контакт с животноводческим сырьем — разделанной тушей быка. 17 марта в населенном пункте, в котором были зафиксированы случаи заражений, был введен карантин.