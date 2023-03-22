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19:49 (мск), источник: Коммерсантъ

В Подмосковье госпитализирован пациент с подозрением на сибирскую язву

Управление Роспотребнадзора по Московской области сообщило, что у гражданина, прибывшего из Чувашии, выявлено подозрение на на сибирскую язву. Он был госпитализирован в одно из лечебных заведений области. По месту пребывания гражданина проведена дезинфекция, сообщила пресс-служба ведомства.

Источник: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Специалистами управления незамедлительно начато эпидрасследование. …Ранее опубликованная в СМИ и социальных сетях информация о том, что заболевший успел покинуть столичный регион и был госпитализирован только по возвращении в Республику Чувашия, не соответствует действительности», — говорится в пресс-релизе Роспотребнадзора.

15 марта глава Чувашской Республики Олег Николаев сообщил, что в Цивильском муниципальном округе два местных жителя заразились сибирской язвой. Они госпитализированы в больничный стационар. Минздрав оценил их состояние как средней степени тяжести. Управление Роспотребнадзора по Чувашии позднее уточнило, что причиной заражения стал контакт с животноводческим сырьем — разделанной тушей быка. 17 марта в населенном пункте, в котором были зафиксированы случаи заражений, был введен карантин.

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Эрдни Кагалтынов

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