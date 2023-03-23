05:59 (мск), источник: Газета.Ру
В Ангарске суд приговорил экс-начальника ИК-15 к четырем годам колонии
В Иркутской области ангарский городской суд приговорил к тюремному заключению бывшего начальника ФКУ ИК-15 ГУФСИН России.
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Бывшего работника ФСИН признали виновным в превышении должностных полномочий. Об этом пишет irk.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Иркутской области.
Согласно версии следствия, подтвержденной в суде, в январе 2017 года подсудимый организовал оплату за проведение лесопатологического обследования лесного участка за счет средств федерального бюджета. Участок не принадлежал пенитенциарному учреждению. В результате ущерб бюджету был нанесен в размере 700 тысяч рублей.
Помимо срока в четыре года суд удовлетворил иск о взыскании в пользу исправительного учреждения суммы причиненного ущерба, обратив взыскание на имущество осужденного — земельный участок и автомобиль.
Ранее сообщалось, что Петрозаводский суд приговорил к семи годам заключения бывшего начальника исправительной колонии № 9 (ИК-9) Ивана Савельева и его экс-заместителя Ивана Ковалева за избиение заключенного.