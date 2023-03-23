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15:55 (мск), источник: Ведомости

Минобороны сообщило о сбитом украинском Су-24 под Харьковом

Авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России под Харьковом сбила украинский самолет Су-24. Об этом говорится в сводке Минобороны России.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Богуславка Харьковской области сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины», — сказано в сообщении.

В Минобороны также сообщили, что за сутки российская армия уничтожила свыше 250 украинских военнослужащих на донецком направлении. На краснолиманском направлении потери противника превысили 80 военнослужащих, а на купянском — до 70. Также Вооруженные силы РФ уничтожили на херсонском направлении до 15 военных. Общие потери ВСУ на запорожском и южнодонецком направлениях составили до 50 человек.

Накануне, 22 марта, в ведомстве сообщили об уничтожении 300 украинских военнослужащих на донецком направлении, свыше 90 — на краснолиманском, около 50 — на купянском, на запорожском и южнодонецком — до 40, и вместе с тем на херсонском направлении — до 20 военных. Также были поражены два ангара с военной техникой на территории аэродрома «Школьный» в Одессе.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий ВС России уничтожили 404 самолета и 224 вертолета. Также было сбито более 3500 беспилотников.

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