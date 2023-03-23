Пригожин заявил, что ВСУ сосредоточили 80 тысяч человек вокруг Артемовска

«Эта группировка находится в Северске, в Славянске, в Краматорске, Дружковке, Константиновке и Часове Яре», — уточнил Пригожин.
Сегодня о возможной в ближайшее время контратаке ВСУ в районе Артемовска заявил командующий украинскими Сухопутными войсками Александр Сырский.
Накануне советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил, что Киев сформировал мощную группировку в Часове Яре, откуда ВСУ периодически пытаются контратаковать. По его словам, численность собранных противником резервов может достигать десятков тысяч человек.
В то же время Гагин подчеркнул, что Украине не хватит этих сил для наступления. Их недостаточно для формирования ударных частей и бронегрупп, способных прорвать фронт, объяснил он.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. Уже более полугода за город идут ожесточенные бои. Снабжение гарнизона ВСУ в Артемовске, который находится в оперативном окружении, идет через город Часов Яр.
По последним данным, союзные силы освободили около 70 процентов города. Кроме того, российские войска перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги вокруг Артемовска, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет подвоз боеприпасов и пополнения для ВСУ.