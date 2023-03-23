18:24 (мск), источник: Коммерсантъ
La Stampa и ANSA: сын красноярского губернатора Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста в Италии
В Милане сын губернатора Красноярского края бизнесмен Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста, сообщают издания La Stampa и ANSA. Он сломал электронный браслет и скрылся из квартиры к моменту, когда на место прибыли карабинеры. Накануне апелляционный суд Милана одобрил его экстрадицию в США, где его обвиняют в нарушении санкций, незаконных сделках и отмывании денег.