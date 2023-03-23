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18:24 (мск), источник: Коммерсантъ

La Stampa и ANSA: сын красноярского губернатора Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста в Италии

В Милане сын губернатора Красноярского края бизнесмен Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста, сообщают издания La Stampa и ANSA. Он сломал электронный браслет и скрылся из квартиры к моменту, когда на место прибыли карабинеры. Накануне апелляционный суд Милана одобрил его экстрадицию в США, где его обвиняют в нарушении санкций, незаконных сделках и отмывании денег.

Артема Усса задержали в Милане 17 октября 2022 года по запросу Минюста США. Американское ведомство обвинило предпринимателя и еще пятерых россиян в уклонении от санкций и отмывании денег. На заседании суда бизнесмен отверг обвинения и подчеркнул, что в последний раз был в США в 14 лет.

27 октября Артема Усса заочно арестовали в России. Мещанский райсуд Москвы санкционировал заочный арест бизнесмена по делу о легализации денежных средств. Генпрокуратура РФ направила в Италию запрос об экстрадиции бизнесмена в РФ. На очередном судебном заседании в январе Артем Усс попросил экстрадировать его в Россию, а не в США. Защитники предпринимателя утверждали, что в Соединенных Штатах их подзащитный может подвергнуться дискриминации. Кроме того, адвокаты полагали, что американские власти используют бизнесмена для обмена заключенными с Москвой.

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21 марта суд одобрил экстрадицию Артема Усса в США. Адвокаты бизнесмена заявили, что обжалуют это решение в положенный 15-дневный срок.

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