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22:45 (мск), источник: РБК

Сальдо опроверг отвод российских войск из Новой Каховки

По словам главы Херсонской области, российские военные остаются на своих позициях в регионе. О выводе частей российской армии из города сообщал украинский Генштаб, однако позднее сам же и опроверг эту информацию.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем телеграм-канале опроверг сообщения о выводе российских войск из Новой Каховки.

«Официально заявляю, что все российские военные в Новой Каховке, а равно и в других местах дислокации на левобережье Днепра, остаются на своих местах. Ложный вброс от Генштаба наших противников, думаю, вызван тем, что приезд Зеленского в Херсонскую область дал слабый пиар-эффект», — написал он.

О том, что части российской армии «покинули» Новую Каховку, ранее заявил Генштаб Украины, распространивший соответствующее заявление для журналистов. Однако через несколько часов украинские военные признали, что эта информация ошибочна. «Информация об уходе противника из данного населенного пункта была обнародована в результате некорректного использования имеющихся данных», — говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

Ранее 23 марта стало известно о приезде президента Украины Владимира Зеленского в находящуюся под контролем украинских войск часть Херсонской области. Он посетил село Посад-Покровское, находящееся на западе области, у границы с Николаевской областью, примерно в 30 км от Херсона, который находится под контролем украинской армии с ноября прошлого года.

Новая Каховка расположена на левом берегу Днепра. Город регулярно подвергается обстрелам после присоединения Херсонской области к России. 15 ноября власти Новой Каховки покинули город из-за обстрелов, однако город остался под контролем российских сил.

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