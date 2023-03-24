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00:08 (мск), источник: Life.ru

Столкновения и поджог мэрии: Миллион французов продолжают бастовать против пенсионной реформы

Свыше миллиона человек приняли участие в демонстрациях против пенсионной реформы, которые прошли в четверг, 23 марта, во многих крупных городах Франции. Такие данные привели в МВД страны. Это была первая с момента принятия реформы манифестация.

Источник: AFP 2022

В МВД напомнили, что в предыдущий день всеобщего протеста, 15 марта, число демонстрантов было вдвое меньше. При этом профсоюз «Всеобщая конфедерация труда» (CGT) наcчитал 3,5 миллиона участников манифестаций.

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Одна из наиболее многочисленных акций прошла в Париже. Во французской столице не обошлось без массовых беспорядков и стычек протестующих с полицией. Демонстранты забрасывали правоохранителей коктейлями Молотова, файерами и петардами, а также наполненными разными жидкостями пластиковыми и стеклянными бутылками. Полиция отвечала шашками со слезоточивым газом и шумовыми гранатами. Известно о пострадавших как среди стражей порядка, так и среди демонстрантов. Десятки человек были задержаны.

Протестующие против пенсионной реформы скинули куклу Макрона под поезд.

В других городах страны также было весьма шумно. Протестующие поджигали автомобили, велосипеды, мусорные контейнеры и многое другое. А в Бордо даже подожгли здание мэрии. При этом несколько пожарных расчётов даже присоединились к активистам, выступающим за отмену пенсионной реформы.

Лайф напоминает: французский президент Эмманюэль Макрон решил принять законопроект о повышении пенсионного возраста без голосования в Национальном собрании (нижней палате парламента). Он созвал Совет министров, чтобы воспользоваться конституционным инструментом, который позволяет ему это сделать. Премьер-министр страны Элизабет Борн назвала демократическим путь для принятия реформы. А Марин Ле Пен призвала Борн уйти в отставку. Французская оппозиция заявила о недоверии правительству страны, но вотум не нашёл поддержки в ходе голосования. А в Париже митингующие против пенсионной реформы сожгли чучело Макрона.

В Париже полиции пришлось применить слезоточивый газ для разгона протестующих.

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