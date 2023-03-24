Corriere узнала детали побега Усса из-под домашнего ареста в Италии

По данным издания, Усс отрезал электронный браслет, сигнал об этом сработал около 14:00 по местному времени в среду, 22 марта. Прибывшие к дому карабинеры обнаружили, что бронированная дверь в квартиру Усса закрыта, для ее вскрытия пришлось вызывать спасателей, в самой квартире работал телевизор.
Сейчас полицейские проверяют видеозаписи с камер наблюдения в жилом комплексе, в котором жил Усс, а также с близлежащих улиц. Как пишет Corriere della Sera, следователи не исключают, что россияне помогли ему сбежать из-под домашнего ареста.
Усса задержали в октябре прошлого года в аэропорту Мальпенса в Милане по запросу США, когда тот собирался вылететь в Турцию.
Прокуратура США обвинила бизнесмена в нарушении американских санкций против России и Венесуэлы, незаконных сделках и отмывании денег. Американский Минюст полагает, что Усс и остальные упомянутые в обвинении граждане России принимали участие в схемах по продаже венесуэальской нефти при помощи криптвалют и подставных компаний, а также закупали в западных странах подсанкционную электронику двойного назначения и военные технологии.
Суд в Италии отправил Усса под домашний арест в конце ноября. Защита настаивает на его невинности, адвокат Усса также заверил, что у предпринимателя есть «деятельность в Италии, то есть он тут не проездом». Сам Усс просил экстрадировать его в Россию — при этом в России его объявили в в федеральный розыск по делу об отмывании денег и заочно арестовали. О его розыске российской полицией, который дает Москве право также требовать экстрадиции Усса, но уже в Россию, стало известно в конце октября 2022-го, вскоре после его задержания в Италии.