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03:34 (мск), источник: Известия

Дания пригласила оператора СП поучаствовать в извлечении обнаруженного у газопровода «объекта»

Датское энергетическое агентство пригласило оператора «Северного потока» Nord Stream AG принять участие в извлечении «объекта», обнаруженного рядом с газопроводом. Об этом сообщила пресс-служба агентства в четверг, 23 марта.

Источник: Reuters

Как говорится в заявлении, датские власти изучили объект, который нашли около трубопровода «Северный поток — 2» в Балтийском море. Остается оценить, представляет ли объект угрозу безопасности.

Отмечается, что «объект» имеет цилиндрическую форму высотой около 40 см и диаметром 10 см. Предполагается, что речь может идти о морском дымовом буе. В настоящее время агентство ожидает ответа от Nord Stream 2 AG, прежде чем приступить к операции.

Ранее, 16 марта, издание Local Denmark писало, что Дания не даст разрешения России участвовать в расследовании диверсии на «Северных потоках». Позицию Дании подтвердил глава МИДа Ларс Лёкке Расмуссен. По его словам, расследованиям Дании, Швеции и Германии можно доверять, поскольку в этих странах «царит верховенство закона».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь назвала махинацией заявление Дании о недопуске России к расследованию. Она отметила, что западные страны постоянно пытаются «закопать и убрать» подобные истории.

До этого, 14 марта, первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия распространила в Совете Безопасности и Генеральной Ассамблее ООН копию переписки с Германией, Данией и Швецией. Он указал на то, что документы позволят коллегам в ООН убедиться, что утверждения об информировании России этими странами о ходе их расследований не соответствуют действительности.

В Госдуме, в свою очередь, заявили, что переписка РФ с Германией, Данией и Швецией по расследованию диверсии на СП и СП-2 является важным доказательным фактором.

Утечки на «Северных потоках» были обнаружены в сентябре 2022 года. Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в момент ЧП было зарегистрировано два мощных подводных взрыва. На месте аварии были найдены следы взрывчатки. РФ назвала произошедшее актом государственного терроризма.

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