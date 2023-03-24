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06:37 (мск), источник: РБК

США нанесли авиаудары по объектам Ирана в Сирии

Базу США в Сирии атаковал беспилотник, погиб один человек. Разведка считает, что дрон имел иранское происхождение. Американские военные нанесли ответный удар по связанным с Ираном объектам.

Источник: AP 2022

Армия США нанесла высокоточные авиаудары по связанным с иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) формированиям, такой приказ отдал министр обороны Ллойд Остин по поручению президента Джо Байдена, говорится на сайте Пентагона.

В Пентагоне пояснили, что удар бы ответным, решение о нем приняли после атаки беспилотника на базу сил коалиции на северо-востоке Сирии ранее днем, 23 марта. Один американский военный погиб, еще пятеро получили ранения. Разведка США решила, что дрон имеет иранское происхождение.

«Как ясно дал понять президент Байден, мы примем все необходимые меры для защиты нашего народа и всегда будем реагировать в любое время и в любом месте по нашему выбору. Ни одна группировка не будет безнаказанно наносить удары по нашим войскам», — подчеркнул Остин.

Сирийский президент Башар Асад говорил, что американские военные обязаны покинуть территорию страны. «Это наша земля, и освобождать ее — наше право и долг. А американцы должны уйти, и рано или поздно это случится», — заявил он. Аналогичное требование озвучивал президент Ирана Эбрахим Раиси.

В Пентагоне в ответ предупредили, что любая атака американских военных была бы «плохим решением», что должны понимать все заинтересованные стороны.

Военный контингент США находится в Сирии под эгидой борьбы с боевиками террористических группировок, в частности ИГ (запрещенная в России террористическая организация), и поддерживает в этом курдские «Отряды народной самообороны». Власти США неоднократно сообщали о ликвидации членов террористических организаций.

Михаил Добрунов

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