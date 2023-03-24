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10:40 (мск), источник: ТАСС

В Москве задержали высокопоставленных сотрудников ФТС

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Высокопоставленные сотрудники ФТС задержаны в Москве по подозрению в получении взятки. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в правоохранительных органах.

Источник: РИА "Новости"

«По подозрению во взяточничестве задержаны замначальника Центрального таможенного управления Александр Беглов и начальник специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни Александр Алеев», — сказал собеседник агентства.

Также он отметил, что по данному факту проведены обыски в домах и на рабочих местах задержанных. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании им меры пресечения.

Собеседник агентства отметил, что заместитель начальника Центрального таможенного управления — начальник службы федеральных таможенных доходов Александр Беглов занимает должность с 2015 года.

В ФТС подтвердили факт задержания. «Факт задержания подтверждаем, идут следственные действия», — сказали ТАСС в пресс-службе ведомства на просьбу подтвердить сообщения СМИ о задержаниях генерала и полковника ФТС за взятку в 3,8 млн рублей.

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