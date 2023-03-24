В Москве задержали высокопоставленных сотрудников ФТС

«По подозрению во взяточничестве задержаны замначальника Центрального таможенного управления Александр Беглов и начальник специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни Александр Алеев», — сказал собеседник агентства.
Также он отметил, что по данному факту проведены обыски в домах и на рабочих местах задержанных. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании им меры пресечения.
Собеседник агентства отметил, что заместитель начальника Центрального таможенного управления — начальник службы федеральных таможенных доходов Александр Беглов занимает должность с 2015 года.
В ФТС подтвердили факт задержания. «Факт задержания подтверждаем, идут следственные действия», — сказали ТАСС в пресс-службе ведомства на просьбу подтвердить сообщения СМИ о задержаниях генерала и полковника ФТС за взятку в 3,8 млн рублей.