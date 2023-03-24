Nord Stream 2 AG согласилась принять участие в подъеме объекта возле СП

Приглашение было направлено 23 марта.
Объект цилиндрической формы высотой примерно 40 см и диаметром 10 см был замечен возле трубопровода «Северный поток — 2» в Балтийском море. В середине марта о нем говорил президент России Владимир Путин.
Предположительно, речь может идти о морском дымовом буе. Сейчас выясняется, представляет ли объект угрозу безопасности.
16 марта издание Local Denmark написало, что Дания не даст разрешения России на участие в расследовании диверсии на СП и СП-2. Позицию Копенгагена подтвердил глава министерства иностранных дел Ларс Лёкке Расмуссен. Как он отметил, расследованиям Дании, Швеции и ФРГ можно доверять, потому что в этих государствах «царит верховенство закона».
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала махинацией сообщение Дании о недопуске России к расследованию. Она сказала, что Запад регулярно предпринимает попытки «закопать и убрать» такие истории.
Ранее, 14 марта, первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что Россия распространила в Совете Безопасности и Генеральной Ассамблее ООН копию переписки с ФРГ, Данией и Швецией. Он подчеркнул, что документы дают возможность коллегам в ООН убедиться, что утверждения об информировании РФ этими государствами о ходе их расследований не совпадает с реальностью.
В ГД отметили, что переписка России с ФРГ, Данией и Швецией по расследованию диверсии на «Северных потоках» — важный доказательный фактор.
Утечки на СП и СП-2 были выявлены в сентябре прошлого года. Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд сказал, что в районе утечек на трубопроводах в момент ЧП было зафиксировано два мощных подводных взрыва. На месте случившегося были обнаружены следы взрывчатки. Москва назвала инцидент актом государственного терроризма.