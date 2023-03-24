Высокопоставленных сотрудников таможни арестовали по делу о взятках

Под стражей они пробудут до 22 мая.
Ранее в этот день Беглову предъявили обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»), п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ, Алееву — по ч. 6 ст. 290 и п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ.
Суд провел заседания в закрытом режиме, удовлетворив ходатайство следователя. Журналистов пустили только на оглашение.
По данным «Известий», обоих задержали с поличным 23 марта при получении взятки в размере $50 тыс. (около 3,8 млн рублей) от двух предпринимателей, один из которых, предположительно, является экс-сотрудником подразделения по борьбе с коррупцией таможни. За какие услуги была обещана такая сумма, пока не установлено.
Бизнесмены Д. Красногорский и А. Бережной также были задержаны и проходят по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ («Пособничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере») и п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ соответственно. Красногорского отправили под домашний арест на один месяц 29 суток.
Кроме того, 23 марта по подозрению во взяточничестве в Санкт-Петербурге были задержаны начальник отдела таможенного оформления и контроля Центра электронного декларирования Александр Мартынов и Елена Сальман, а также сотрудница таможни в Приволжье, занимавшая должность всего три дня.
Беглов работает в структуре таможенных органов с 2001 года. Должность замначальника Центрального таможенного управления он занял в 2015 году.