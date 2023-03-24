Пушилин сообщил об успехах подразделений РФ на авдеевском направлении

«Авдеевское направление является одним из самых горячих сейчас. Здесь есть определенные успехи у ряда подразделений, которые продвигаются с разных сторон Авдеевки», — сказал он.
Врио главы ДНР добавил, что в Марьинке остался один небольшой участок в западной части, после взятия которого можно говорить о полном освобождении города. При этом на марьинском направлении продолжаются ожесточенные бои.
Ранее, 17 марта, советник врио главы ДНР Ян Гагин сделал прогноз относительно продвижения российских войск к Авдеевке. По его словам, ситуация на линии соприкосновения достигла точки кипения: в последние дни ВС РФ освобождено несколько локаций, особенно активно отмечается работа подразделений артиллерии. Так, российские силы могут окружить Авдеевку в течение ближайших недель.
За день до этого сам Пушилин упомянал, что взятие Авдеевки идет постепенно. Ситуация для ВС РФ осложняется тем, что город хорошо укреплен, а боевики регулярно подтягивают туда новые резервы по дорогам, над которыми установлен только условный контроль.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.