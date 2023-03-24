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20:35 (мск), источник: Известия

Пушилин сообщил об успехах подразделений РФ на авдеевском направлении

Российские силы имеют успех на авдеевском направлении. Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Авдеевское направление является одним из самых горячих сейчас. Здесь есть определенные успехи у ряда подразделений, которые продвигаются с разных сторон Авдеевки», — сказал он.

Врио главы ДНР добавил, что в Марьинке остался один небольшой участок в западной части, после взятия которого можно говорить о полном освобождении города. При этом на марьинском направлении продолжаются ожесточенные бои.

Ранее, 17 марта, советник врио главы ДНР Ян Гагин сделал прогноз относительно продвижения российских войск к Авдеевке. По его словам, ситуация на линии соприкосновения достигла точки кипения: в последние дни ВС РФ освобождено несколько локаций, особенно активно отмечается работа подразделений артиллерии. Так, российские силы могут окружить Авдеевку в течение ближайших недель.

За день до этого сам Пушилин упомянал, что взятие Авдеевки идет постепенно. Ситуация для ВС РФ осложняется тем, что город хорошо укреплен, а боевики регулярно подтягивают туда новые резервы по дорогам, над которыми установлен только условный контроль.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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