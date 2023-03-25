Зеленский заявил о невозможности контрнаступления из-за нехватки оружия

«Мы пока не можем начать. Мы не можем без танков, артиллерии и (реактивных систем залпового огня — ред.) HIMARS посылать наших бравых солдат на передовую», — заявил он в интервью японской газете «Иомиури».
Зеленский также отметил, что Украина «в настоящее время ожидает поставок вооружения от партнеров», и назвал ситуацию на востоке страны «неблагоприятной».
Комментируя поставки вооружения на Украину, Зеленский подчеркнул, что «если есть политическая воля, то найдется и способ поддержать», однако Киев «находится в состоянии вооруженного конфликта и не может ждать».
Интервью у Зеленского японский журналист взял в поезде по пути в Киев из Херсона. Большую часть времени тот уделил просьбам о расширении помощи Украины, в частности, со стороны Японии.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что Запад «подталкивает» Украину к началу контрнаступления, чтобы оправдать финансовое и материально-техническое снабжение Киева. Как отметил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости, Киев готовится к наступательным операциям, Москве это известно и Генштаб в ответ готовит свои решения.
В то же время советник врио главы ДНР Ян Гагин отмечал, что численность украинских войск в республике пока не позволяет им начать контратаку. Американские эксперты в статье издания Foreign Affairs предупредили, что хотя Киев готовится к атаке, людские и материальные потери могут ограничить ее возможный успех.