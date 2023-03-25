90-летняя черепаха из США впервые стала отцом тройни Его партнерше 53 года.
Фоторепортажи
10В Венеции почти пересохли каналы
11Показаны лучшие фотографии обитателей морских глубин
18:06 (мск), источник: Коммерсантъ

Курский губернатор сообщил об обстреле приграничного села

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле региона со стороны Украины. Среди людей пострадавших нет.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

«ВСУ сегодня обстреляли с территории Украины пограничное село в Суджанском районе Николаево-Дарьино. Среди жителей пострадавших нет, но в результате обстрела повреждения получили два коровника. Трое телят, к сожалению, погибли», — написал он в своем Telegram-канале.

Вчера, 24 марта, дважды за день было обстреляно село Гордеевка в Кореневском районе Курской области. Из-за регулярных обстрелов в регионе действуют режимы желтого уровня террористической опасности и среднего уровня реагирования. Власти также обещали жителям приграничных районов помочь с переездом.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Пригожин рискует остаться без поддержки ВС РФ во время наступления ВСУ
«Санитарная зона». Медведев назвал неочевидную цель СВО
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта