18:06 (мск), источник: Коммерсантъ
Курский губернатор сообщил об обстреле приграничного села
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле региона со стороны Украины. Среди людей пострадавших нет.
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«ВСУ сегодня обстреляли с территории Украины пограничное село в Суджанском районе Николаево-Дарьино. Среди жителей пострадавших нет, но в результате обстрела повреждения получили два коровника. Трое телят, к сожалению, погибли», — написал он в своем Telegram-канале.
Вчера, 24 марта, дважды за день было обстреляно село Гордеевка в Кореневском районе Курской области. Из-за регулярных обстрелов в регионе действуют режимы желтого уровня террористической опасности и среднего уровня реагирования. Власти также обещали жителям приграничных районов помочь с переездом.