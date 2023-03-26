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01:37 (мск), источник: Известия

В Подмосковье загорелся металлургический завод

На металлургическом предприятии «Фрегат» в Московской области произошел пожар. Об этом в субботу, 25 марта, сообщает Главное управление МЧС по региону.

Источник: МЧС РФ

Уточняется, что сообщение о возгорании на улице Кирова в городе Воскресенске поступило в дежурную часть в 21:49. В 22:39 пожар удалось локализовать, сказано в публикации.

Информация о пострадавших и погибших не поступала. По информации «Известий», пожару присвоен второй ранг сложности.

На месте работают четыре единицы техники и 12 человек личного состава.

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