01:37 (мск), источник: Известия
В Подмосковье загорелся металлургический завод
На металлургическом предприятии «Фрегат» в Московской области произошел пожар. Об этом в субботу, 25 марта, сообщает Главное управление МЧС по региону.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Уточняется, что сообщение о возгорании на улице Кирова в городе Воскресенске поступило в дежурную часть в 21:49. В 22:39 пожар удалось локализовать, сказано в публикации.
Информация о пострадавших и погибших не поступала. По информации «Известий», пожару присвоен второй ранг сложности.
На месте работают четыре единицы техники и 12 человек личного состава.