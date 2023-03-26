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14:41 (мск), источник: Известия

Российские военные сбили украинский Ми-8 в ДНР

Российские военные сбили украинский вертолет Ми-8 в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в воскресенье, 25 марта, сообщил на брифинге представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Димитров Донецкой народной республики сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины», — рассказал Конашенков.

Он также добавил, что за сутки системы ПВО перехватили семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, были уничтожены 14 украинских беспилотников.

По словам представителя Минобороны, с начала спецоперации российские силы уничтожили 404 самолета, 225 вертолетов, 3 587 беспилотников, 414 зенитных ракетных комплексов, 8 415 танков и других боевых бронированных машин, 1 073 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4 440 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9 126 единиц спецтехники.

Ранее, 15 марта, сообщалось, что российские силы сбили украинский Ми-8 в районе Успеновки в Запорожье.

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