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21:38 (мск), источник: © РИА Новости

Минобороны раскрыло детали инцидента с украинским БПЛА под Тулой

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Киевский режим попытался атаковать российскую территорию с помощью беспилотника Ту-141 «Стриж» в ударном исполнении, заявило Министерство обороны в Telegram-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Киевским режимом была осуществлена попытка совершения атаки беспилотным летательным аппаратом типа “Стриж” (Ту-141) в ударном исполнении», — говорится в сообщении.

Отмечается, что развернутая в регионе группировка средств ПВО, куда входят ЗРК «С-300», «Панцирь-С1» и комплексы радиоэлектронной борьбы «Поле-21», обеспечила надежное прикрытие с этого направления.

«Комплексом РЭБ “Поле-21” было осуществлено воздействие на ударный украинский беспилотник, в результате которого была выведена из строя его система навигации», — уточнили в министерстве.

В итоге БПЛА потерял ориентацию и упал в районе населенного пункта Киреевск Тульской области. Сейчас на месте работают специалисты Минобороны, МЧС и силовых структур, добавили в оборонном ведомстве.

Ранее в воскресенье комитет по региональной безопасности Тульской области сообщил о взрыве в Киреевском районе. В результате произошедшего три человека получили ранения. Кроме того, десять частных домов получили повреждения, в шести многоэтажках выбило стекла в подъездах. На месте работают все оперативные службы, организовано оцепление. Сейчас угрозы безопасности населения и инфраструктуры нет. Губернатор Алексей Дюмин проинформирован о произошедшем, он координирует работу всех служб и дальнейшие действия.

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