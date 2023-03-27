Источник сообщил, что объекты базирования носителей «Посейдонов» будут готовы в 2024 году

«Работу по строительству объектов береговой инфраструктуры для базирования двух спецподлодок на Камчатке планируется завершить в начале следующего года», — сказал он.
Собеседник агентства отметил, что в формируемую новую дивизию в составе Подводных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) войдут не только «Белгород» и «Хабаровск», «но и другие субмарины». По его словам, новые подлодки спецназначения «будут участвовать в решении задачи стратегического сдерживания».
ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.
Ранее ТАСС сообщал, что АПЛ «Белгород» продолжит службу в составе ТОФ. Для нее изготовлен первый боекомплект суперторпед «Посейдон». Передача флоту подлодки проекта 09852 без основного оружия состоялась 8 июля 2022 года. В настоящее время «Белгород» находится на этапе опытной эксплуатации на Северном флоте.
АПЛ «Хабаровск» проекта 09851 в настоящее время достраивается на заводе «Севмаш» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию).