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04:55 (мск), источник: ТАСС

Источник сообщил, что объекты базирования носителей «Посейдонов» будут готовы в 2024 году

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Строительство объектов береговой инфраструктуры в новом пункте базирования атомных подводных лодок (АПЛ) специального назначения «Белгород» и «Хабаровск», которые станут носителями суперторпед «Посейдон», будет завершено в начале 2024 года. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к российскому оборонному ведомству.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«Работу по строительству объектов береговой инфраструктуры для базирования двух спецподлодок на Камчатке планируется завершить в начале следующего года», — сказал он.

Собеседник агентства отметил, что в формируемую новую дивизию в составе Подводных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) войдут не только «Белгород» и «Хабаровск», «но и другие субмарины». По его словам, новые подлодки спецназначения «будут участвовать в решении задачи стратегического сдерживания».

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее ТАСС сообщал, что АПЛ «Белгород» продолжит службу в составе ТОФ. Для нее изготовлен первый боекомплект суперторпед «Посейдон». Передача флоту подлодки проекта 09852 без основного оружия состоялась 8 июля 2022 года. В настоящее время «Белгород» находится на этапе опытной эксплуатации на Северном флоте.

АПЛ «Хабаровск» проекта 09851 в настоящее время достраивается на заводе «Севмаш» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию).

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