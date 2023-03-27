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09:18 (мск), источник: Lenta.Ru

В Молдавии начались учения спецназа стран НАТО

В учебных центрах на территории Молдавии стартовали совместные военные учения подразделений спецназа стран НАТО. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны республики.

Источник: AP 2022

Участие в Joint Combined Exchange Training (JCET-2023) принимают подразделений специального назначения армий Великобритании, Молдавии, Румынии и США. Учения продлятся до 7 апреля.

Цель мероприятий — обмен опытом между военным спецназом четырех стран и повышение оперативной совместимости. Планируется, что военные будут выполнять передовые боевые стрельбы, прыжки с парашютом, полевые учения с конкретными миссиями.

Ранее международные военные учения НАТО «Хрустальная стрела 2023» начались в Латвии, они продлятся до 31 марта.

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