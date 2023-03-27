09:18 (мск), источник: Lenta.Ru
В Молдавии начались учения спецназа стран НАТО
В учебных центрах на территории Молдавии стартовали совместные военные учения подразделений спецназа стран НАТО. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны республики.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Участие в Joint Combined Exchange Training (JCET-2023) принимают подразделений специального назначения армий Великобритании, Молдавии, Румынии и США. Учения продлятся до 7 апреля.
Цель мероприятий — обмен опытом между военным спецназом четырех стран и повышение оперативной совместимости. Планируется, что военные будут выполнять передовые боевые стрельбы, прыжки с парашютом, полевые учения с конкретными миссиями.
Ранее международные военные учения НАТО «Хрустальная стрела 2023» начались в Латвии, они продлятся до 31 марта.