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12:39 (мск), источник: © РИА Новости

В Мелитополе из-за удара ВСУ повредило здание общежития университета

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. При артиллерийском ударе ВСУ по Мелитополю повреждения получило здание общежития Мелитопольского госуниверситета, сообщил Telegram-канал городской администрации со ссылкой на ректора Андрея Чуйкова.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«В результате утреннего обстрела гражданских объектов в Мелитополе также повреждено здание общежития МГУ имени А. С. Макаренко. В общежитии выбито 42 окна. Эвакуировано 46 человек, никто не пострадал», — говорится в публикации.

Как сообщали в администрации, украинские военные ударили по Мелитополю в 8:15. Частично разрушено здание около многопрофильного колледжа на проспекте 50-летия Победы, по предварительной информации, пострадали четыре человека.

Артобстрел произошел уже после начала занятий, учащихся эвакуировали.

Также один из снарядов попал в гараж в районе авиагородка. Стоящий рядом жилой дом получил незначительные повреждения, в здании вылетели окна. Никто не пострадал.

Запорожская область вошла в состав России на правах субъекта Федерации по итогам проведенного там в сентябре 2022 года референдума. Киев не признает результаты волеизъявления жителей области и продолжает обстрелы и теракты. Под контролем российских подразделений находится более 70 процентов территории Запорожской области, украинские войска удерживают областной центр — город Запорожье.

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