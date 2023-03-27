В Мелитополе из-за удара ВСУ повредило здание общежития университета

«В результате утреннего обстрела гражданских объектов в Мелитополе также повреждено здание общежития МГУ имени А. С. Макаренко. В общежитии выбито 42 окна. Эвакуировано 46 человек, никто не пострадал», — говорится в публикации.
Как сообщали в администрации, украинские военные ударили по Мелитополю в 8:15. Частично разрушено здание около многопрофильного колледжа на проспекте 50-летия Победы, по предварительной информации, пострадали четыре человека.
Артобстрел произошел уже после начала занятий, учащихся эвакуировали.
Также один из снарядов попал в гараж в районе авиагородка. Стоящий рядом жилой дом получил незначительные повреждения, в здании вылетели окна. Никто не пострадал.
Запорожская область вошла в состав России на правах субъекта Федерации по итогам проведенного там в сентябре 2022 года референдума. Киев не признает результаты волеизъявления жителей области и продолжает обстрелы и теракты. Под контролем российских подразделений находится более 70 процентов территории Запорожской области, украинские войска удерживают областной центр — город Запорожье.