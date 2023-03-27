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11:21 (мск), источник: Коммерсантъ

Вылеты из крупнейшего аэропорта Израиля остановлены из-за забастовки работников против судебной реформы

В крупнейшем аэропорту Израиля Бен-Гурион работники остановили вылеты в знак протеста против судебной реформы в стране. Бен-Гурион примет только те рейсы, которые уже вылетели в аэропорт. О начале забастовки объявил глава профсоюза работников аэропортов Израиля Пинхас Идан. Об этом сообщила газета The Times of Israel.

Источник: AP 2022

«Я приказал немедленно прекратить взлеты в аэропорту», — приводит газета слова господина Идана. В профсоюзе пояснили, что забастовка начнется сегодня, 27 марта, если премьер Израиля Биньямин Нетаньяху не объявит об отмене судебной реформы.

В декабре 2022 года после возвращения на пост премьера господина Нетаньяху его правительство объявило о ряде реформ, в том числе юридической системы. Согласно реформе, парламентскому большинству передадут контроль над выбором судей Верховного суда, также Верховному суду запретят отменять решения правительства.

В результате стране начались массовые протесты. Биньямин Нетаньяху отказался приостанавливать реформу. Он также отправил в отставку главу Минобороны Йоава Галанта после призыва отказаться от реформы, после чего акции в стране возобновились. На фоне протестов президент Израиля Ицхак Герцог призвал отменить реформу. Кроме профсоюза работников аэропортов забастовку объявили в профсоюзе врачей и ректоры израильских университетов.

Олеся Павленко

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