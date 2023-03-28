01:26 (мск), источник: ТАСС
В Киеве произошло несколько взрывов
МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Несколько взрывов произошло вечером в понедельник в Киеве. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр города Виталий Кличко.
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«Взрывы в столице, предварительно, в Оболонском и Святошинском районах. Все службы следуют на место. Подробности — позднее», — написал он.
Ранее агентство УНИАН сообщило об одном взрыве в украинской столице.
В настоящее время в восьми регионах Украины, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской области и ДНР объявлена воздушная тревога.