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10:57 (мск), источник: Сибирское агентство новостей

В Красноярске главбуха детского дома им. Х. М. Совмена подозревают в хищении 41 млн рублей

Также она заняла у двух знакомых 2,1 млн руб. и не планировала отдавать.

В Красноярске главного бухгалтера частного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом им. Х. М. Совмена» подозревают в хищении 41 млн руб. Как сообщает ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия, в отношении бухгалтера возбуждено ещё два уголовных дела по ч.ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое в крупном и особо крупном размерах).

С 19 апреля 2021 по 9 ноября 2022 года главбух детского дома им. Х. М. Совмена произвела необоснованные списания денег с расчётных счетов учреждения на свои счета всего около 41 млн руб., отразив в бухгалтерском учёте недостоверные сведения о списаниях. Также в ноябре 2022 года женщина под предлогом займа денег без заключения письменного договора взяла у двух знакомых 2,1 млн руб., обязуясь вернуть деньги через несколько дней. При этом она не планировала возвращать долги и не имела возможности. Похищенными деньгами бухгалтер распорядилась по своему усмотрению. Расследование продолжается.

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