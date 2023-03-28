Ученые: мужчины готовы платить за шоколад больше, чем женщины Но только если это высококачественный продукт
Фоторепортажи
6В Японии сакура зацвела раньше срока
15По имени Солнце: как в мире празднуют Навруз
Главное
Что изменится с 1 апреля
11:51 (мск), источник: РИА Новости

Прокуратура утвердила обвинение Ройзмана* по делу о дискредитации армии

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана* по уголовному делу о дискредитации Вооруженных сил РФ, сообщает столичное надзорное ведомство во вторник.

Источник: © РИА Новости

«Прокуратурой Центрального административного округа утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Евгения Ройзмана*. Он обвиняется по части 1 статьи 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ…)», — говорится в релизе.

После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Причиной судебного разбирательства по делу стал опубликованный Ройзманом* на своем YouTube-канале видеоролик, в котором он рассуждал о политической обстановке в стране, допустив высказывания, подрывающие авторитет ВС РФ, заявляло следствие.

Согласно Уголовному кодексу, по данной статье экс-мэру может грозить лишение свободы до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок. Как альтернатива — штраф до 300 тысяч рублей, принудительные работы сроком до трех лет.

Кроме того, ранее Ройзман* получил 14 суток административного ареста за репост во «ВКонтакте» видео, на котором присутствует символика «Фонда борьбы с коррупцией»**. При этом сам Ройзман* заявлял, что никогда не регистрировался в этой социальной сети.

*Признан в России иностранным агентом.

**Организация признана иностранным агентом и запрещена в России как экстремистская.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Слова Путина о долларе вызвали панику в конгрессе США
'Проукраинские активисты' атаковали американские базы в Сирии
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Прокуратура