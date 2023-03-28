Прокуратура утвердила обвинение Ройзмана* по делу о дискредитации армии

«Прокуратурой Центрального административного округа утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Евгения Ройзмана*. Он обвиняется по части 1 статьи 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ…)», — говорится в релизе.
После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
Причиной судебного разбирательства по делу стал опубликованный Ройзманом* на своем YouTube-канале видеоролик, в котором он рассуждал о политической обстановке в стране, допустив высказывания, подрывающие авторитет ВС РФ, заявляло следствие.
Согласно Уголовному кодексу, по данной статье экс-мэру может грозить лишение свободы до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок. Как альтернатива — штраф до 300 тысяч рублей, принудительные работы сроком до трех лет.
Кроме того, ранее Ройзман* получил 14 суток административного ареста за репост во «ВКонтакте» видео, на котором присутствует символика «Фонда борьбы с коррупцией»**. При этом сам Ройзман* заявлял, что никогда не регистрировался в этой социальной сети.
*Признан в России иностранным агентом.
**Организация признана иностранным агентом и запрещена в России как экстремистская.