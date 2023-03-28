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13:54 (мск), источник: ТАСС

Суд в Москве снял арест с имущества блогера Белоцерковской

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Басманный суд Москвы снял арест с имущества блогера Вероники Белоцерковской (признана иноагентом), осужденной ранее на девять лет за дискредитацию российской армии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Источник: РИА "Новости"

«Приговор в отношении осужденной Белоцерковской вступил в силу, поэтому обеспечительная мера в виде ареста была снята», — сказали в суде. Там уточнили, что с ходатайством о снятии ареста с имущества обратился бывший муж блогера Борис Белоцерковский.

16 марта 2022 года Главное следственное управление СК возбудило уголовное дело в отношении Белоцерковской. По данным следствия, в марте она в своем профиле в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской) опубликовала несколько записей с дискредитирующими ВС РФ сведениями.

В мае прошлого года ее заочно арестовали по обвинению в совершении двух эпизодов публичного распространения заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России по мотивам политической ненависти или вражды (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Ее объявили в международный розыск. По ходатайству следователя был наложен арест на имущество Белоцерковской: машино-место и квартиру в Москве, жилые дома, квартиру и земельный участок в Санкт-Петербурге.

После этого суд заочно приговорил блогера к 9 годам лишения свободы. Она не стала обжаловать это решение.

Вероника Белоцерковская — автор популярных кулинарных книг, предприниматель, блогер. Является издателем журнала «Собака.ru» и владелицей кулинарной школы на юге Франции. Согласно материалам угловного дела, она также проживает во Франции.

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