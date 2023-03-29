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00:56 (мск), источник: © РИА Новости

В Гудермесе уничтожили двух боевиков, заявил Кадыров

ГРОЗНЫЙ, 29 мар — РИА Новости. Силовики ликвидировали двух боевиков в Гудермесе, никто из сотрудников органов или гражданских не пострадал, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«Боевиков блокировали и предложили сдаться. Пытаясь вырваться из окружения, преступники бросили в сторону правоохранителей гранату. Ответным огнем оба уничтожены. Никто из сотрудников силовых органов или гражданских не пострадал», — написал Кадыров.

Он уточнил, что поиском злоумышленников занимались спецслужбы совместно с республиканскими органами, в результате им удалось оперативно обнаружить и уничтожить боевиков.

Также глава Чечни призвал не распространять ложную информацию о результатах операции.

«Это вся информация. Попрошу не распространять слухи о каких-то недобитых остатках бандгруппы, их внезапном нападении на силовиков и тому подобные фейки. Преступники выявлены и обезврежены», — добавил Кадыров.

По его словам, в городе сейчас «спокойная жизнь».

Кроме того, Кадыров поблагодарил сотрудников правоохранительных органов республики за успешную спецоперацию по ликвидации преступников.

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