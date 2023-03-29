В Гудермесе уничтожили двух боевиков, заявил Кадыров

«Боевиков блокировали и предложили сдаться. Пытаясь вырваться из окружения, преступники бросили в сторону правоохранителей гранату. Ответным огнем оба уничтожены. Никто из сотрудников силовых органов или гражданских не пострадал», — написал Кадыров.
Он уточнил, что поиском злоумышленников занимались спецслужбы совместно с республиканскими органами, в результате им удалось оперативно обнаружить и уничтожить боевиков.
Также глава Чечни призвал не распространять ложную информацию о результатах операции.
«Это вся информация. Попрошу не распространять слухи о каких-то недобитых остатках бандгруппы, их внезапном нападении на силовиков и тому подобные фейки. Преступники выявлены и обезврежены», — добавил Кадыров.
По его словам, в городе сейчас «спокойная жизнь».
Кроме того, Кадыров поблагодарил сотрудников правоохранительных органов республики за успешную спецоперацию по ликвидации преступников.