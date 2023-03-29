Служители Киево-Печерской лавры подали иск в суд с требованием оспорить права на обитель

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Служители Киево-Печерской лавры подали иск в суд Украины с требованием оспорить права на обитель, заявил наместник лавры митрополит канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Павел.
«Дорогие братья и сестры, мы просим у вас прощения, за то что мы нагружаем вас в Великий пост земными делами. Мы хотели использовать конституционные права, защитить себя, вас и святыни. 23 марта мы подали судебный иск, и уже третий судья берет самоотвод. Это свидетельствует о том, что существует давление, не знаю от кого, на право защитить себя, на право закона», — сказал он в видео, опубликованном в Telegram-канале «Украина православная».
Митрополит заявил, что братия монастыря не пойдет на компромиссы и обратился «к власть имущим» с просьбой прекратить давление на судей и на лавру. «Хочу сказать, компромиссов у нас насчет веры не будет никаких, мы будем стоять до последнего. Закон на нашей стороне», — сказал он.
Павел в очередной раз подчеркнул, что ни музей, ни министерство культуры не имеют право выселять монахов без решения суда. «Когда будет решение суда, должно пройти какое-то время, тогда должна быть исполнительная власть, а не директор музея или министр культуры нас должен выселять», — заявил он.
10 марта дирекция заповедника «Киево-Печерская лавра» заявила о расторжении бессрочной аренды со Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой УПЦ и предписала монахам покинуть монастырь до 29 марта. Наместник лавры митрополит Павел назвал эти действия незаконными и заявил об отказе братии покидать монастырь.
Утром в среду заместитель генерального директора по научной работе национального заповедника «Киево-Печерская лавра» Константин Крайник заявил, что священнослужители и монахи УПЦ должны покинуть лавру в течение дня до 23:59 (время совпадает с московским). С раннего утра в лавре на богослужения собрались уже более 1 тыс. прихожан УПЦ.
Основанная в XI веке Киево-Печерская лавра — один из первых монастырей Руси и древнейший монастырь на территории современной Украины. В 1988 году лавра возобновила свою деятельность как монастырь. В 2013 году распоряжением кабинета министров Украины 79 объектов Нижней лавры были переданы в безвозмездное бессрочное пользование монастырю. При этом они остались в государственной собственности, как и весь комплекс построек Верхней лавры, находящийся в ведении историко-культурного заповедника.
До 31 декабря 2022 года в аренде у УПЦ находились также Успенский собор и Трапезная церковь, расположенные в Верхней лавре. Руководство культурного заповедника отказалось продлить с УПЦ договоры пользования, и с 1 января 2023 года доступ в эти храмы для ее священнослужителей оказался закрыт. Службы на Рождество и Крещение впервые в этом году в Успенском храме провела раскольническая Православная церковь Украины, созданная в 2018 году. Ее глава Епифаний неоднократно заявлял, что Киево-Печерская лавра будет принадлежать его структуре.