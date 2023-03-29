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12:05 (мск), источник: ТАСС

В России выявили 11 128 случаев заражения коронавирусом за сутки

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 11 128, летальных исходов из-за ковида — на 33. Об этом сообщили в среду журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

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Источник: РИА "Новости"

Днем ранее в стране зарегистрировали 8 447 случаев заражения и 37 смертей, всего с начала пандемии — 22 614 774 и 397 179 соответственно. Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 12 597 против 11 013 днем ранее, до 21 970 063.

За сутки в России госпитализировали 968 заболевших против 1 604 днем ранее (снижение на 39,7%). Число госпитализаций увеличилось в 21 регионе и уменьшилось в 57, еще в 7 ситуация не изменилась.

В Москве число подтвержденных случаев заражения коронавирусом за сутки увеличилось на 2 134 против 973 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф. Всего в столице с начала пандемии выявили 3 474 293 случая заражения. Число умерших за сутки возросло на 7 против 8 днем ранее, до 48 444. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 2 044, до 3 279 376.

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге возросло за сутки на 1 149 против 1 137 днем ранее. Всего с начала пандемии в городе зарегистрировали 1 915 441 случай заражения. Количество случаев выздоровления в городе увеличилось на 1 874, до 1 866 020. Умерли за сутки 9 заразившихся, всего с начала пандемии — 37 381.

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