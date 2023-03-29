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14:29 (мск), источник: ТАСС

Пригожин заявил, что битва за Артемовск планомерно уничтожает украинскую армию

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Битва за Артемовск (украинское название — Бахмут) постепенно уничтожает Вооруженные силы Украины, в которые входят иностранные подразделения. Об этом заявил в среду основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, слова приводит в Telegram-канале его пресс-служба.

Спецоперация на Украине
Источник: Ministry of Defense of Ukraine

Он отметил, что после взятия Попасной битва за Артемовск была спланирована еще прошлым летом. «И мы планомерно идем по этому пути. Битва за Бахмут сегодня уже практически уничтожила украинскую армию», — сказал Пригожин, указав, что иностранные подразделения «инсталлированы» в Вооруженные силы Украины.

Пригожин также высказал мнение, что все подразделения на флангах, юге и севере должны «идти вперед».

Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.

За Артемовск идут ожесточенные бои. 22 марта военно-политический эксперт, советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что город практически полностью блокирован силами РФ, все подъездные пути к Артемовску контролируются российской артиллерией. Ранее он информировал, что российские силы контролируют около 70% территории Артемовска.

Врио главы ДНР Денис Пушилин неоднократно отмечал, что нет никаких свидетельств того, что украинские войска собираются оставить Артемовск. При этом в Киеве утверждают, что оборона города будет усилена. Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что украинские войска не будут сдавать Артемовск и будут бороться за него, сколько смогут.

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