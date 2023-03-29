Гросси анонсировал новую концепцию защиты ЗАЭС

По словам Гросси, МАГАТЭ рассматривает различные идеи и концепции. При этом главной целью остается подготовка реалистичных мер по безопасности станции, которые могут быть согласованы всеми заинтересованными сторонами.
«Ранее мы предлагали создать защитную зону вокруг атомной станции. Работа в процессе. Мы разрабатываем концепцию, которая рассчитана на защиту станции более локально», — рассказал Гросси.
Он добавил, что МАГАТЭ обсужадет новую концепцию защиты станции с Москвой и Киевом. Идея концепции заключается в защите самой станции, а не территории вокруг нее, подчеркнул Гросси.
Делегация МАГАТЭ во главе с гендиректором организации Рафаэлем Гросси прибыла на ЗАЭС в среду, 29 марта. Кортеж делегации заехал на территорию станции в 12:30 мск.
В состав делегации входит 11 человек. Среди них трое инспекторов, которые прибыли для ротации, семь сопровождающих из департамента безопасности и поддержки ООН и сам глава МАГАТЭ. Ожидается, что три эксперта из Словакии, Франции и Японии останутся на станции примерно на два месяца.
О намерении Гросси посетить Запорожскую АЭС стало известно 25 марта. Глава МАГАТЭ сообщил, что целями визита станут личная оценка серьезности ситуации с ядерной безопасностью на объекте и подчеркивание настоятельной необходимости его защиты во время продолжающегося конфликта.
До этого делегация МАГАТЭ во главе с Гросси посещала станцию в сентябре 2022 года. Миссия организации прибыла на ЗАЭС после обстрелов территории станции украинскими войсками. В результате первого визита на станции остались несколько специалистов агентства, которые периодически меняются. Последняя ротация состоялась 2 марта после трех неудачных попыток.
Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Она взята под охрану российскими силами в рамках спецоперации в Донбассе.