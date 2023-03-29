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18:14 (мск), источник: © РИА Новости

Суд арестовал полковника Волкова по делу о закупке неисправных «Орел-БПЛА»

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Суд арестовал начальника отдела из морского управления Росгвардии Сергея Волкова по уголовному делу о закупке неисправных комплексов «Орел-БПЛА» для защиты Крымского моста, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

«Ходатайство следователя удовлетворить», — огласил решение судья Андрей Толкаченко.

По версии СК, обвиняемый согласовал поставку комплексов с «ухудшенными» характеристиками. При этом на заводе его предупредили, что у закупаемых «Орел-БПЛА» усеченный функционал, не позволяющий им обнаруживать беспилотники малого класса.

Как отметил прокурор, в итоге Росгвардия отказалась от использования этих комплексов через месяц после ввода в эксплуатацию.

Адвокат Волкова, в свою очередь, заявил, что его подзащитный не имеет радиотехнического образования и «был лишь хозяйственником». Юрист утверждает, что проблема с «Орел-БПЛА» заключалась в недостающем дополнительном агрегате.

«Производитель комплекса — монополист на этом рынке, а недостающий дополнительный агрегат, который занимается борьбой с летательными аппаратами, не был в составе модернизированного комплекса», — сказал он.

Судя по сайту госзакупок, контракт на поставку «Орлов-БПЛА» заключили в октябре 2020 года, а отгрузка комплексов должна была произойти в декабре 2021-го. Речь идет о сумме в 395,4 миллиона рублей, которую и вменяют полковнику в качестве ущерба. Волкова обвиняют по статье «Превышение должностных полномочий».

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