22:03 (мск), источник: Life.ru
Мощный пожар вспыхнул после взрыва на газопроводе в Свердловской области
На магистральном газопроводе «Ямбург-Елец 1» в посёлке Пелым Свердловской области в результате взрыва произошло сильное возгорание.
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По словам очевидцев, зарево от пожара видно за десятки километров от места ЧП. Какую площадь охватил пожар пока не установлено. Уточняется, что причиной взрыва и пожара на газопроводе стала разгерметизация.
Известно, что газ уже перекрыли, на данный момент выгорают его остатки. Пострадавших в результате происшествия нет.
Ранее на улице Доковской в Омске пожар площадью 2,8 тысячи квадратных метров охватил склад, на котором хранится пластиковая продукция. Предварительно известно, что в результате случившегося никто не пострадал.